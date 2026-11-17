बिजली कंपनी में कार्यरत एक युवा ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 90 हजार रुपए लेकर उसे काम पर रखा। जबकि उसका मानदेय ही 10 हजार रुपए है। बिजली कंपनियों में दुर्घटना के बाद कई आउटसोर्स कर्मियों के रिकार्ड ही गायब कर दिए गए, ताकि जिम्मेदारियों से कंपनियां बच सके। भोपाल में कुछ कर्मियों के बैंकों के एटीएम कार्ड आउटसोर्स एजेंसियों ने गिरवे रख रखे, जब खाते में मानदेय आता है तो उनके हिस्से की राशि निकालकर एटीएम लौटा दिए जाते हैं। छतरपुर के एक कर्मचारी ने बताया कि उसे वाट्सएप पर सूचना देकर नौकरी से निकाल दिया।