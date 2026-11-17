Father missing wife-son search:भोपाल में एक पिता दस दिनों से अपनी लापता पत्नी और बेटे की तलाश में थानों के चक्कर काट रहा है और पुलिस है कि उसकी एफआइआर तक दर्ज नहीं कर रही। दरअसल साजिद की पत्नी मजहबी और उसका 4 साल का बेटा हमीदिया अस्पताल गए थे। उसके बाद से दोनों लापता है। साजिद हाथों में पत्नी और बेटे के तस्वीर लिए दस दिनों से सड़कों पर भटक रहा है। वह कभी इस थाने तो कभी उस थाने के चक्कर लगा रहा है। कभी हमीदिया के गलियारों की खाक छानता है तो कभी पुलिस अधिकारियों के दफ्तर पहुंचता है, लेकिन अब तक उसे निराशा ही हाथ लगी है। सोमवार को जब पुलिस कमिश्नर कार्यालय आया तो मुख्य गेट पर ही तस्वीर को सीने से लगाकर बैठ गया और फूट-फूटकर रोने लगा। उसने नम आंखों से अपनी आपबीती सुनाई।