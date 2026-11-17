Office Of PM Narendra Modi : जबलपुर के एक मामले ने मध्यप्रदेश के प्रशास​निक गलियारों में खलबली मचा दी है। यहां के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विवाद चल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों, अधिकारियों का एक वर्ग मुखर है। कुलगुरु से उनका विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी इस संबंध में शिकायत भेजी थी। उनकी इस शिकायत पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने संज्ञान लिया है। वहां से मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव यानि सीएस को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पर सीएस ऑफिस ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया है।