क्या राहुल गांधी आएंगे भोपाल? 26 को बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस

MP News: मध्य प्रदेश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस राजधानी भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच जानकारी है कि, पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान बदलकर भोपाल में ही संविधान रक्षा मार्च निकालने का फैसला लिया है। आयोजन में प्रदेशभर से लगभग 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? फिलहाल उनके भोपाल आने की प्रारंभिक सूचना है, लेकिन अबतक पार्टी की ओर से उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।