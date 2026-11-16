Vidisha : ‘दुष्कर्मी का एनकाउंटर करो’… प्रदर्शन के 2 घंटे बाद मासूम से दरिंदगी के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

आपको बता दें कि, प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक मुकेश टंडन ने कहा था कि, आरोपी ने अपने मकान का टैक्स जमा नहीं किया है। साथ ही, अवैध निर्माण भी कर रखा है। ऐसे में उसके घर पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी, जिसपर विदिशा एसडीएम मनीष जैन ने आश्वासन दिया था। एसडीएम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी मांगे सुनी थी, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, जिसपर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। हालांकि, परदर्शनकारियों ने एसडीएम से कहा था कि, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अगली बार सड़कों पर उतरकर कड़ा प्रदर्शन करेंगे।