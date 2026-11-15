मध्य प्रदेश में ऐसा भी शहर! आधा विदिशा में तो आधा सागर, जनता ने उठाई नगर पंचायत बनने की मांग

नगरवासियों और क्षेत्रवासियों ने मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष शिवनारायण मिश्रा को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने मंडीबामोरा के दोनों हिस्सों को किसी एक जिले की एक तहसील में शामिल करने और इसे उप तहसील बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में मंडीबामोरा को उप तहसील बनाने की घोषणा का भी पत्र में उल्लेख है। मांग की गई है कि कुरवाई तहसील से दूर स्थित कुछ ग्राम पंचायतों को मंडीबामोरा उप तहसील में शामिल कर नगर पंचायत बनाया जाए, जिससे प्रशासनिक सुलभता बढ़े और क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।