Vidisha Crime: सुनसान इलाके में अर्धनग्न अवस्था में घायल मिली युवती, दुष्कर्म की आशंका

Vidisha Woman Found Injured: मध्यप्रदेश के विदिशा में कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में सुनसान जगह पर मिली।युवती घर से दूर एक सुनसान इलाके में अर्धनग्न हालत में घायल हालत में मिली है। उसकी हालत देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युवती को एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलने की बात कह रही है।