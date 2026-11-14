14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

Vidisha Crime: सुनसान इलाके में अर्धनग्न अवस्था में घायल मिली युवती, दुष्कर्म की आशंका

Woman Found Injured: घर से दूर सुनसान जगह पर मिली युवती, अस्पताल पहुंचाने वाले युवक से पुलिस कर रही पूछताछ, चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी घटना की वास्तविकता, पुलिस जांच में जुटी।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Updated: 14 Nov 2026, 6:59 PM IST

vidisha kotwali police station

vidisha kotwali police station, फाइल फोटो (Source-patrika)

Vidisha Woman Found Injured: मध्यप्रदेश के विदिशा में कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में सुनसान जगह पर मिली।युवती घर से दूर एक सुनसान इलाके में अर्धनग्न हालत में घायल हालत में मिली है। उसकी हालत देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युवती को एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलने की बात कह रही है।

अर्धनग्न हालत में घायल मिली युवती

जानकारी के अनुसार, युवती अपने घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर अर्धनग्न हालत में घायल पड़ी हुई मिली है। युवती को एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंचे और मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की दी है। युवती को अस्पताल पहुंचाने वाले युवक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवती किन परिस्थितियों में सुनसान इलाके में पहुंची और उसके साथ आखिर क्या हुआ।

दुष्कर्म की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

इधर, चिकित्सकों की ओर से युवती का परीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सकीय जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। पुलिस ने फिलहाल दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और तरह-तरह की चर्चाएं लोगों के बीच हो रही हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.