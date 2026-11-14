Vidisha Crime: सुनसान इलाके में अर्धनग्न अवस्था में घायल मिली युवती, दुष्कर्म की आशंका

vidisha kotwali police station, फाइल फोटो (Source-patrika)
Vidisha Woman Found Injured: मध्यप्रदेश के विदिशा में कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में सुनसान जगह पर मिली।युवती घर से दूर एक सुनसान इलाके में अर्धनग्न हालत में घायल हालत में मिली है। उसकी हालत देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युवती को एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलने की बात कह रही है।
जानकारी के अनुसार, युवती अपने घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर अर्धनग्न हालत में घायल पड़ी हुई मिली है। युवती को एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंचे और मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की दी है। युवती को अस्पताल पहुंचाने वाले युवक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवती किन परिस्थितियों में सुनसान इलाके में पहुंची और उसके साथ आखिर क्या हुआ।
इधर, चिकित्सकों की ओर से युवती का परीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सकीय जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। पुलिस ने फिलहाल दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और तरह-तरह की चर्चाएं लोगों के बीच हो रही हैं।
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