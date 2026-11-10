एमपी के 5 शहरों को मिल सकती है ट्रेनों की सुविधा, रेल अधिकारियों से मिलीं सांसद लता वानखेड़े

Lata Wankhede : विदिशा के सिरोंज के चारों तरफ रेलवे जंक्शन और रेल लाइनें हैं, लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए आज भी एक भी पटरी नहीं है। ट्रेन पकडऩे के लिए लोगों को 50 से 115 किलोमीटर तक सड़क का सफर करना पड़ता है। दशकों से उठ रही इस मांग को अब फिर उम्मीद मिली है। क्षेत्रीय सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बीना-ब्यावरा नई रेल लाइन का सर्वे शुरू कराने की मांग उठाई है। प्रस्ताव में कुरवाई, सिरोंज और लटेरी को रेल नेटवर्क से जोडऩे की बात है। इसके अलावा मंडीबामोरा या गंजबासौदा से सिरोंज को जोडऩे का विकल्प भी दिया गया है। इससे इलाके के 5 शहरों में ट्रेनों की सुविधा मिल सकती है।