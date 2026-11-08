एमपी की 47 सीटों के लिए बड़ी कवायद, कांग्रेस को खदेड़ने बीजेपी ने बनाया नया प्लान

MP BJP : देशभर में इस समय दीपोत्सव का उल्लास है। लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। पर्व त्योहारों की गहमागहमी के बीच भी मध्यप्रदेश भाजपा अपनी आगामी योजनाओं पर काम करने में जुटी हुई है। पार्टी, अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते अपनी रणनीतियां बना रही है। प्रदेश में जनाधार बढ़ाने की बीजेपी हर कवायद कर रही है। उसकी नजर मप्र के आदिवासी वोट बैंक पर है। उन्हें कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है हालांकि बीजेपी ने इस वर्ग में भी अपनी खासी पैठ बना ली है। जनजातियों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने तथा उन्हें कांग्रेस से दूर करने के लिए भाजपा ने तीन दिवसीय कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया है। अगले सप्ताह से इनपर अमल शुरु कर दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मिलकर इसके लिए लगातार विचार विमर्श करते रहे हैं।