7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

6 महीने से जेल में बंद पूर्व जज गिरिबाला और बेटे को नहीं मिली जमानत, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

Twisha Sharma Case: 6 माह से जेल में बंद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह को अब तक नहीं मिली जमानत...। इस बार जेल में मनेगी दिवाली...।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

Manish Gite

Updated: 7 Nov 2026, 12:44 PM IST

Twisha Sharma Case

Twisha Sharma Case- मॉडल एक्ट्रेस टि्वशा शर्मा केस में देखें अब तक की अपडेट। (फोटो-एआई जनरेटेड)

Twisha Sharma Case: पिछले छह माह से जमानत के लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह को जमानत नहीं मिली है। अब उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी। भोपाल की जिला अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद अब गिरिबाला सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ जो केस भोपाल की अदालत में चल रहा है, उसे भी दिल्ली शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

मॉडल और एक्ट्रेस टि्वशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में भोपाल के कटारा हिल्स स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर मौत हो गई थी। टि्वशा की मौत के बाद सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन लगाए थे, ऐसे आरोप हैं कि उन्होंने केस को प्रभावित करने की कोशिश की, वहीं उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। टि्वशा के पति वकील समर्थ सिंह फरार हो गया था, जिसने जबलपुर में सरेंडर किया था।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के टि्वशा शर्मा केस में जेल में बंद पूर्व जज गिरिबाला और उनके पुत्र समर्थ सिंह को अब तक जमानत नहीं मिली है। पिछले 6 माह से सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह अब तक जेल में है। छह माह में जिला अदालत से लेकर जबलपुर हाईकोर्ट तक उन्होंने जमानत के कई आवेदन लगाए, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली। पहले उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब दिवाली पर भी उन्हें जेल में ही रहना होगा।

ट्विशा केस: सीबीआई बोली- सास गिरिबाला सिंह ने किए कई फोन कॉल, ये हैं जांच के जरूरी तथ्य

ये भी पढ़ें
ट्विशा और सास गिरिबाला सिंह (Photo Source - Patrika)

हाईकोर्ट से निरस्त हुई जमानत

पिछले 4 नवंबर को गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी निरस्त हो गई थी। न्याय मूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने इस मामले की जांच जारी होने और अहम फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य की रिपोर्ट लंबित होने की स्थिति में राहत देने से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टि्वशा के मोबाइल से प्राप्त डिजिटल डेटा और सास गिरिबाला के घर के सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया था। अदालत के मुताबिक इन रिपोर्टों से जांच में अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। इसी मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है।

केस को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग

इधर, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की एक सुनवाई हुई, जिसमें भोपाल में चल रहे टि्वशा शर्मा केस के ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। दोनों आरोपियों की ओर से सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। इस कारण इसकी सुनवाई अगे बढ़ा दी गई।

क्या चाहते हैं टि्वशा के पिता

टि्वशा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी के केस का ट्रायल भोपाल की बजाय दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है।उनका कहना है कि गिरिबाला सिंह पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं और भोपाल में उनके प्रभाव के चलते निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। याचिका में गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष ट्रायल को लेकर भी आशंका व्यक्त की गई है।

CBI ने भी किया समर्थन

इस मामले पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए भोपाल में चल रहे ट्रायल को एमपी से बाहर स्थानांतरित करने का समर्थन किया है। सीबीआई ने कहा है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह भोपाल में प्रभावशाली हैं। ऐसे मेंगवाहों को प्रभावित करने और उन्हें डराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह ने घटनास्थल को अपने हिसाब से प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पद के कथित दुरुपयोग और हस्तक्षेप का भी जिक्र किया था।

रुक गया है भोपाल में ट्रायल

इस मामले में भोपाल कोर्ट का ट्रायल 16 अक्टूबर को रुक गया था। टि्वशा के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल सेशन कोर्ट में चल रही ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma Death Case
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.