6 महीने से जेल में बंद पूर्व जज गिरिबाला और बेटे को नहीं मिली जमानत, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

Twisha Sharma Case: पिछले छह माह से जमानत के लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह को जमानत नहीं मिली है। अब उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी। भोपाल की जिला अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद अब गिरिबाला सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ जो केस भोपाल की अदालत में चल रहा है, उसे भी दिल्ली शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।