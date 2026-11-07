सुरक्षा में सेंध…अफसर हो या आम नागरिक भोपाल में सब चोरों के निशाने पर

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कॉलोनियों में लोग सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें बनवा रहे हैं, गेट पर ताले लगा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां चोरों के हौसले बुलंद हैं।बीते 6 महीनों के दौरान शहर की 17 से ज्यादा कॉलोनियों और आवासीय परिसरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन वारदातों में बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवर, लाखों की नकदी, वाहन और घरेलू सामान तक चोर ले गए।