तेजी से बढ़ रहा इन्फ्लूएंजा और वायरल निमोनिया का खतरा, अलर्ट पर भोपाल, ये लक्षण नजरअंदाज न करें

Bhopal News : इन दिनों आमतौर पर लोगों को हो रही सर्दी में खांसी, बुखार और बदन दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, अगर ये समस्या लंबे समय जारी है तो इसे सामान्य समझना पीड़ित शख्स को भारी भी पड़ सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये अलर्ट मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित एम्स भोपाल की ओर से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि, शहर में इन्फ्लुएंजा का ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया और सांस लेने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है।