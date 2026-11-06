MP के शहरों में तीन संकट! सफाई ठप, पानी सप्लाई बंद, अब बिजलीकर्मियों ने भी दी चेतावनी

मध्यप्रदेश की 6 बिजली कंपनियों के 45 हजार कर्मचारियों का भी गुस्सा नजर आ रहा है। उन्होंने भी शनिवार और रविवार को काम बंद रखने की चेतावनी दे डाली। यदि यह कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और किसी प्रकार के फॉल्ट होने पर शहर की बिजली चले गई तो सुधारने वाला कोई नहीं होगा। इन कर्मचारियों की 34 मांग हैं। इन कर्मचारियों को कहना है कि श्रम कानून में किए गए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए। ठेका प्रथा समाप्त करें। पंजाब की तरह आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक लागू करें, ठेकेदारों के बजाय बिजली कंपनियों से सीधे वेतन मिले। सीनियरटी व योग्यता के अनुसार रिक्त पदों पर नियमित करें। वेतन बढ़ाने, जोखिम भत्ता और नाइट अलाउंस, मेडिकल लीव, एक जैसा बोनस और अवकाश नकदीकरण की भी मांग पूरी करने को कहा है।