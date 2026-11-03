कैबिनेट बैठक में दिवाली का तोहफा, कई प्रस्ताव मंजूर; स्वदेशी को बढ़ावा देने पर फोकस

मोहन कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में यह बैठक हुई। इस बैठक में स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इसमें मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया गया। अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को प्रस्तावित की गई है। सीएम मोहन यादव ने डेस्टिनेशन कैबिनेट करने पर भी जोर दिया। पहले राजबाड़ा, भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट हुई। इस बार गांधीसागर में प्रस्तावित है।