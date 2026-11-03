CM मोहन यादव ने नए उप पुलिस अधीक्षकों को दिया कर्तव्य मंत्र, बोले- ‘रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम करें सॉल्व’

उन्होंने कहा कि आज बदलते दौर में अपराधों की परिस्थितियां बदली हैं, नित नई चुनौतियों के बीच आपको संघर्षरत रहना है। आज की परेड में आपने जो विश्वास का प्राकट्य दिया है, वह अद्भुत है। आपका उत्साह-उमंग और उम्मीदें आसमान को पार करें, लेकिन आप कर्तव्य के मार्ग पर गंभीरता से चलें। परमात्मा एक ही बार जीवन देता है, मृत्यु सभी की आने वाली है। हम जीवन इतना जोरदार बनाएं कि मृत्यु उसे गौरवांवित करे। मैं पुलिस से अपेक्षा करता हूं कि डाकुओं-नक्सलवादियों की चुनौती के बाद ड्रग्स की चुनौती को खत्म करे। वर्ष 2029 तक आप ड्रग्स के खिलाफ भी निर्णायक भूमिका अदा करें। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में 17 हजार 710 पदों पर भर्ती की हैं। कुल 22 हजार 500 पदों पर भर्ती का टारगेट है। नव नियु्क्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण निरंतर जारी है। हमारी सरकार ने पुलिस विभाग को भी पदोन्नति से लाभान्वित किया है, इससे सभी अधिकारी-कर्मचारियों के बीच उत्साह और उमंग का वातावरण बना है।