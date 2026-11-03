भोपाल में हनीट्रैप में फंसा ठेकेदार, महिला के पिता व पति पर केस दर्ज

भोपाल में बाग सेवनिया पुलिस के अनुसार साकेत नगर निवासी एलएन मालवीय ने महिला और उसके पति रामकुमार धाकड़ व पिता रामकृष्ण देवड़ा पर डेढ़ करोड़ रुपए ऐंठने के लिए लिए दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी देने की शिकायत की थी। मालवीय का दावा है कि महिला की रजामंदी से उनके संबंध बने थे, यह बात उसके पति को भी पता थी। इसके बाद मई 2026 में उसने दुष्कर्म की लिखित शिकायत देकर उनसे पांच लाख रुपए का कर्ज माफ करा लिया था। जून में फिर से लिखित शिकायत की और उसे वापस लेने के एवज में 25 लाख रुपए लिए और शिकायत वापस ली। बाद में मुकर कर दबाव बनाने लगे।