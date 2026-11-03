अध्यात्म के नाम पर आश्रम में होता था दूसरा काम, ओशो की शिष्या ने किया था बड़ा खुलासा

Osho Story : मध्यप्रदेश में जन्मे आचार्य रजनीश उर्फ ओशो को दुनियाभर में जबर्दस्त ख्याति मिली। 70 से 80 के दशक के दौरान आध्यात्मिक नेता के रूप में लोग उन्हें पूजने तक लगे थे। हालांकि ओशो जीवनभर विवादित बने रहे। उनके साथ कई वर्षों तक रहीं शिष्या मां आनंदशीला ने एक किताब लिखी। इसमें ओशो के आश्रमों की गतिविधियों का खुलासा किया गया था। मां आनंदशीला ने अपनी किताब डोंट किल हिम! द स्‍टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश' में लिखा कि अध्यात्म के नाम पर आश्रम में सेक्स की मंडी लगाई जाती थी। ओशो स्वयं भक्तों को कहा करते थे कि सेक्स की इच्छा नहीं दबाना चाहिए, इससे विकार उत्पन्न होते हैं।