एमपी में फिर बढ़ाया महंगाई भत्ता, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Dearness Allowance Hike : मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है। इसकी स्वयं सीएम मोहन यादव ने घोषणा की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार और इसके बाद कई राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी, अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया था। मध्यप्रदेश में भी इसकी मांग उठ रही थी। अधिकारियों, कर्मचारियों की मुखर होती आवाज के बाद सीएम मोहन यादव ने भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी। यह जनवरी से देय होगा। सरकार एरियर्स भी देगी जिसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा की है।