बीजेपी ने दलित सदस्य का इस्तीफा क्यों दिलवाया! हरदीप पुरी के विरोध में कांग्रेस का बड़ा ऐलान

MP Congress : मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की उम्मीदवारी के कांग्रेस के विरोध में एक और पहलू जुड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दलितवाद से जोड़ा। उन्होंने भाजपा से पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दलित सदस्य को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया गया? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को इस मुद्दे पर बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाई। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार हरदीप पुरी के विरोध में आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में पुतला दहन कार्यक्रम करेगी। सभी ब्लॉक में यह प्रदर्शन आज शाम को किया जाएगा।