शिवराज सिंह चौहान की मां का देहांत, केंद्रीय मंत्री ने निरस्त किए सभी कार्यक्रम

Shivraj Singh Chouhan Mother Death News : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी मां काशीबाई का देहांत हो गया है। वे करीब 76 वर्ष की थीं। केंद्रीय मंत्री की मां काशीबाई ने भोपाल के एम्स में अंतिम सांस ली। वे यहां कई दिनों से भर्ती थीं। शुक्रवार सुबह काशीबाई का देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज ही होगा। मां के निधन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज​ सिंह चौहान के पैतृक गांव सीहोर जिले के जैत में काशीबाई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं।