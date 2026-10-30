“रामभक्ति का आधार स्वार्थ नहीं, समर्पण है” चंदे में गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी को फिर घेरा

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के संबंध में दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह राम दान की लूट के खिलाफ है। पैम्फलेट में अयोध्या के श्रीराम मंदिर के लिए एकत्रित चंदे और चढ़ावे की चोरी, मंदिर निर्माण तथा जमीनों की खरीद-फरोख्त में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर सवालों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है। हम इसी उद्देश्य से उज्जैन के शिवधाम से अयोध्या के रामधाम तक पैदल जनजागरण यात्रा पर निकले हैं, ताकि जन-जन तक ये सवाल पहुँचें और लोगों को तथ्यों के आधार पर सच्चाई जानने का अवसर मिले।