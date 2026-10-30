MP Rajya Sabha: भोपाल आएंगे हरदीप सिंह पुरी, 31 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन, सीएम मोहन यादव भी होंगे साथ

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के उन दावों की पोल खोल दी है, जिनमें वह बैलेट पेपर से चुनाव होने पर परिणाम बदलने की बात करती थी। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लगातार झूठ एवं फरेब की राजनीति कर रहे हैं। राज्यसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह पुरी के विरोध संबंधी जीतू पटवारी के बयान पर भी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया सिख समाज के प्रति विरोध और अपमान की भावना को दर्शाता है। कांग्रेस के इतिहास में सिखों के साथ अन्याय और अपमान की घटनाएं रही हैं।