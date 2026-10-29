MP में राज्यसभा सीट पर हरदीप पुरी के नाम पर बवाल, उमंग सिंघार बोले- क्यों थोपा जा रहा एपस्टीन से जुड़ा व्यक्ति

Hardeep Puri: पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव (MP Rajya Sabha Election) होने जा रहा है। गहन मंथन के बाद बुधवार को भाजपा ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार घोषित किया। पुरी के उम्मीदवार घोषित होते ही विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। गुरूवार सुबह एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पोस्ट कर गंभीर सवाल उठाए है। बता दें कि, एमपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में राज्यसभा सीट के लिए 5 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी थी। इस लिस्ट में पुरी का नाम नहीं था।