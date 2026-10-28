एमपी के 5 बड़े नेताओं को भारी पड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, दिल्ली में कम हुआ दखल

इसमें पूर्वमंत्री लालसिंह आर्य, अरविंद भदौरिया, रंजना बघेल के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और सिंगरौली की चितरंगी से पूर्व विधायक अमर सिंह के नाम शामिल थे। प्रदेश के कुछ अन्य नेताओं को भी राज्यसभा जाने की उम्मीद थी लेकिन पार्टी के ऐलान ने सभी की उम्मीदें खत्म कर दीं। बीजेपी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के नाम की घोषणा कर दी। इससे कई नेता निराश हुए हैं। हरदीप ​पुरी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश के इन 5 वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कुछ अन्य नेताओं के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। वैसे पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कोर कमेटी को पहले ही राज्यसभा के लिए किसी अन्य राज्य से उम्मीदवार बनाने का भी इशारा कर दिया था।