पढ़ाई में नहीं भूलेंगे ‘तारीखें’ और ‘फॉर्मूले’, जानिए याददाश्त तेज करने के पुराने और आसान तरीके

Brain Functioning: आज के दौर में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारे जीवन को भले ही आसान बना दिया है, लेकिन इसने हमारी याददाश्त को सुस्त कर दिया है। छोटे-छोटे फोन नंबर याद रखना भी अब मुश्किल हो गया है। ऐसे में पढ़ाई करने वाले छात्रों और हर उम्र के लोगों के लिए प्राचीन काल की वे पारंपरिक तकनीकें फिर से चर्चा में आ गई है, जिनका इस्तेमाल सदियों पहले लोग बिना किसी डिजिटल गैजेट के भारी भरकम जानकारी और रास्ते याद रखने के लिए करते थे। ग्रीक 'मेमोरी पैलेस' से लेकर जापान के निन्जा और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के ये अनोखे नुस्खे आज भी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं।