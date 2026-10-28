भोपाल ISBT अग्निकांड में बड़ा खुलासा, डीजल टैंक का ढक्कन गायब, इलेक्ट्रीशियन नहीं दे पाया जवाब !

Bhopal news:एमपी के भोपाल शहर में आइएसबीटी बस अग्निकांड की फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वर्मा ट्रेवल्स की जिस एमपी 04 वायएल 8818 बस में सबसे पहले आग लगी थी उसके डीजल टैंक का ढक्कन गायब मिला है। डीजल टैंक को पुढे के टुकड़े ठूंसकर सील करने की कोशिश की गई थी। इसी बस के पीछे वाली डिक्की के नीचे मिट्टी और गाड़ी की बॉडी पर ज्वलनशील पदार्थ की गंध दर्ज की गई है। ये गंध स्वयं फॉरेंसिक टीम के मुखिया एके बरोनिया और गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश तोमर ने मौके पर सूंघकर और एक राय होने के बाद स्पॉट की जिसे रिकॉर्ड में लिया गया।