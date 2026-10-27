सागर SP अनुराग सुजानिया समेत 4 IPS अफसरों के तबादले, जहरीली शराब त्रासदी से हुए थे चर्चित

MP News : मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने मंगलवार आज 27 अक्टूबर 2026 को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के चार अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, 14वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल (SAF), ग्वालियर में सेनानी के पद पर पदस्थ संजीव कुमार सिन्हा को सागर जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।