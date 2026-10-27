‘बस ड्राइवर लापरवाही से चला रहा है’, हादसे से 2 मिनट पहले छात्र ने किया था मैसेज, फिर VIP रोड पर मची चीख-पुकार

हादसे में घायल हुए छात्र सुमित पवार का कहना है कि, बस अपने निर्धारित समय से आधे घंटे लेट चल रही थी। ऐसे में बस चालक ने तेज रफ्तार में बस चला रहा था। वीआईपी रोड पर बस का अगला टायर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके बाद बस पलट गई। सुमित के मुताबिक, हादसे से करीब दो मिनट पहले ही उसने अपने एक परिचित को मैसेज किया था, जिसमें उसने कहा था कि, बस चालक बहुत लापरवाही से बस चला रहा है। बताया जा रहा है कि, सुमित आरजीपीवी में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के छात्र हैं। वे माता मंदिर से बस में सवार होते हैं।