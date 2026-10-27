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वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल क्यों हुई बदनाम! कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

अवैध शराब मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार को घेरा, कहा- प्रदेश शराब माफिया के कब्जे में
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भोपाल

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deepak deewan

Updated: 27 Oct 2026, 1:36 PM IST

जीतू पटवारी

जीतू पटवारी (फोटो सोर्स: Jitu Patwari Facebook)

देवास के ग्राम चंदाना में 15 और 18 अक्टूबर को संदिग्ध हालात में दो लोगों की मौत के बाद अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने प्रहार किया है। 'डायरी सिस्टम' के जरिए अवैध रूप से शराब बेचने के मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित 10 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस नेटवर्क में शराब दुकानों के मैनेजर और सेल्समैन भी संलिप्त पाए गए हैं। इधर अवैध शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार पुन: राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल को शराब माफिया क्यों और कैसे नियंत्रित कर रहे हैं?

जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:

समूचा मंत्रिमंडल अब सामूहिक रूप से ही जवाब दे कि मध्य प्रदेश "सरकारी हत्याओं" की "राष्ट्रीय राजधानी" क्यों बन गया है?

मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल को शराब माफिया क्यों/कैसे नियंत्रित कर रहे हैं?

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27 Oct 2026, 1:36 PM IST

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