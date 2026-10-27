वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल क्यों हुई बदनाम! कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

देवास के ग्राम चंदाना में 15 और 18 अक्टूबर को संदिग्ध हालात में दो लोगों की मौत के बाद अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने प्रहार किया है। 'डायरी सिस्टम' के जरिए अवैध रूप से शराब बेचने के मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल सहित 10 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस नेटवर्क में शराब दुकानों के मैनेजर और सेल्समैन भी संलिप्त पाए गए हैं। इधर अवैध शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार पुन: राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल को शराब माफिया क्यों और कैसे नियंत्रित कर रहे हैं?