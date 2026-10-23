Asaram Bapu : दीवाल पर माथा पटकने लगा था आसाराम, रियायत के लिए कांस्टेबल के पकड़ लिए पैर

Asaram Bapu : नाबालिग से यौन शोषण मामले में जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम इस समय पैरोल पर बाहर है। वह स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्जैन आया है। कभी अपने करोड़ोें अनुयायियों के लिए आसाराम चमत्कारी भगवान जैसा माना जाता था लेकिन दुष्कर्म मामले ने उसकी हकीकत सामने ला दी। 16 साल की एक किशोरी की शिकायत के बाद वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस केस में आसाराम को इंदौर से गिरफ़्तार किया गया था। उसने पहले पुलिस को खूब धमकाया और अपने रसूख का रौब दिखाया। जब दाल नहीं गली तो पुलिसवालों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। रियायत पाने के लिए आसाराम ने कांस्टेबल के पैर पकड़ लिए और निराशा में दीवाल पर माथा पटकने लगा।