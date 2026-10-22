शान से सोफे पर बैठा था आसाराम, सब इंस्पेक्टर ने उतरवाकर जमीन पर बैठा दिया, रोने लगा बाबा

Asaram : दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम इन दिनों पैरोल पर बाहर है। उसे कोर्ट के आदेश पर 20 दिनों के लिए रिहा किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को इंदौर से पकड़ा गया था। उसे कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ़्तार किया जा सका था। राजस्थान पुलिस की टीम उसे लेकर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर पहुंच गई। पूछताछ के लिए आसाराम को आरएसी परिसर में बने केंद्र में ले जाया गया तो वह शान से सोफे पर बैठ गया। इस पर राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भन्ना गया। उन्होंने आसाराम से कहा- जमीन पर बैठ, यह सुनकर बाबा रोने लगा।