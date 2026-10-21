Indore Metro: टिकट के अलावा ब्रांडिंग से कमाई करेगी मेट्रो, 17 स्टेशनों के लिए मांगी बोलियां

Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में मेट्रो अब टिकटों से होने वाली कमाई के अलावा स्टेशनों के जरिए भी राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) शहर के 17 स्टेशनों पर कंपनियों को सेमी-नेमिंग और को-ब्रांडिंग के विशेष अधिकार देने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत स्टेशन के मूल नाम के साथ किसी कंपनी या ब्रांड का नाम जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और नवंबर में टेंडर खोले जाने की तैयारी है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनियों को अधिकार आबंटित किए जाएंगे।