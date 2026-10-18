इंदौर के इंडस्ट्रियल पार्क में लगी भीषण आग, 3 फैक्ट्रियां चपेट में, 7 घंटे में पाया जा सका आग पर काबू

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीटा इंडस्ट्रियल पार्क अरविंदो हॉस्पिटल से करीब 3 किलोमीटर दूर कालिंदी गोल्ड सिटी के पास स्थित है। यहां चौधरी केमिकल नाम की फैक्ट्री में सबसे पहले आग लगी थी, धीरे - धीर आग और अधिक बढ़ गई, जिसने देखते ही देखते आसपास स्थित अल्फा पोलीमर और एक अन्य फेक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। फेक्ट्री के अंदर ऑयल पेंट और केमिकल होने से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जब तक आग पूरी तरह से नियंत्रित हुई, तब तक दो फेक्ट्रियां पूरी तरह जलकर ख़ाक हो चुकी थी। मौके पर अत्यधिक केमिकल और ऑयल पेंट होने के कारण आसमान तक काला धुंआ करीब 5 किलोमीटर दूर से दखाई दिया।