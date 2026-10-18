भोपाल की कंपनी की 50% शेयर हड़पने की कोशिश, इंदौर के बिजनसमैन समेत 4 पर मामला दर्ज

ईओडब्ल्यू के अनुसार मामले में कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक निगम, इंदौर के जावरा कंपाउंड निवासी कारोबारी अभिनव गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यजीत चटर्जी और कंपनी सेक्रेटरी पीयूष बिंदल को आरोपी बनाया गया है। शिकायत डॉ. प्रमोद शर्मा ने की थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, कंपनी की शुरुआत 15 अप्रैल 2011 को हुई थी। इसमें अभिषेक और डॉ. प्रमोद शर्मा की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। आरोप है कि अभिषेक ने डॉ. शर्मा को जानकारी दिए बिना 15 फरवरी 2013 की तारीख की कथित फर्जी बोर्ड मीटिंग दिखाई। इसके आधार पर इंदौर के कारोबारी अभिनव को कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद डॉ. शर्मा के हिस्से के सभी 25 हजार शेयर अभिनव के नाम ट्रांसफर कर दिए गए।