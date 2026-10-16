‘विजय थलापति से 1 करोड़ दिलवाएंगे…’ तमिलनाडू के CM के नाम पर जबलपुर के बुजुर्ग से 7.52 लाख की ठगी

इसके बाद ठगों ने उन्हें एक के बाद एक सात स्केनर भेजे। जिसके बाद प्रवेश ने 'श्रेयांश जैन मां कम्पयूटर राइट टाउन' नाम के एकाउंट में तीन लाख 40 हजार, 'अग्रवाल ऑनलाइन सर्विस मदन महल' के एकाउंट में एक लाख 67 हजार, 'कलकत्ता स्वीट्स' के एकाउंट में पांच हजार, 'रमाकांत पांडे के एकाउंट' में 14 हजार, 'बबलू यादव' के एकाउंट में 12 हजार, 'नेबर सिंधी' के एकांउंट में 25 हजार और 'आदर्श मुले फोटो कॉपी राइट टाउन' के एकाउंट में एक लाख 89 हजार रुपए की रा​शि भेजी। ऐसा कर प्रवेश ने कुल सात लाख 52 हजार रुपए की रा​शि ट्रांसफर की। हालांकि, पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी उन्हें लेकिन कोई आ​र्थिक सहायता नहीं मिली।