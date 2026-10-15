दुबई-कंबोडिया, श्रीलंका में बैठे साइबर ठगी के मास्टरमाइंड ! एमपी में अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का खुलासा

Bhopal news:मध्यप्रदेश में साइबर ठगी का जाल अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। बल्कि ठगी की रकम का कनेक्शन श्रीलंका, दुबई और कंबोडिया तक पहुंचने के संकेत मिले है। 10 जिलों में दर्ज 15 से ज्यादा केस में डिजिटल फुटप्रिंट और मनी ट्रेल की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है। जांच में डिजिटल लेनदेन के रास्तों, संदिग्ध बैंक खातों और रकम के ट्रांसफर की कड़ियों को खंगाला गया। पता चला कि साइबर ठगी करने वाले छोटे-छोटे प्यादों के पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम करता है।