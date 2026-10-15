15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

दुबई-कंबोडिया, श्रीलंका में बैठे साइबर ठगी के मास्टरमाइंड ! एमपी में अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का खुलासा

Cyber ​​fraud: साइबर ठगी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें श्रीलंका, दुबई और कंबोडिया के नेटवर्क से जुड़ी रकम का पता चला है। ग्वालियर साइबर क्राइम विंग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 15, 2026

साइबर नेटवर्क, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

साइबर नेटवर्क, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Bhopal news:मध्यप्रदेश में साइबर ठगी का जाल अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। बल्कि ठगी की रकम का कनेक्शन श्रीलंका, दुबई और कंबोडिया तक पहुंचने के संकेत मिले है। 10 जिलों में दर्ज 15 से ज्यादा केस में डिजिटल फुटप्रिंट और मनी ट्रेल की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है। जांच में डिजिटल लेनदेन के रास्तों, संदिग्ध बैंक खातों और रकम के ट्रांसफर की कड़ियों को खंगाला गया। पता चला कि साइबर ठगी करने वाले छोटे-छोटे प्यादों के पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम करता है।

ग्वालियर साइबर क्राइम विंग ने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 1 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 19 मोबाइल फोन, 17 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक, १ चेकबुक एवं 38 सिम कार्ड जब्त किए हैं। जांच में नेटवर्क के दुबई, कंबोडिया एवं श्रीलंका से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं अपराधों में उनकी भूमिका की जांच जारी है। इसके अलावा देवास, कटनी, गुना सहित कई जिलों में कार्रवाई के दौरान पुलिस को विदेशी इनपुट मिले है।

पैसे के स्रोत को छिपाने के लिए

ठगी की रकम सीधे विदेश भेजने के बजाय कई बार पहले भारतीय बैंक खातों में मंगाई जाती है। इसके बाद अलग-अलग खातों और भुगतान माध्यमों से रकम आगे भेजी जाती है। इससे ठगी के मूल लेनदेन और अंतिम लाभार्थी के बीच कई कड़ियां बन जाती हैं।

फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल

ठग दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे खाते कमीशन के लालच में उपलब्ध कराए जा सकते हैं या धोखाधड़ी से हासिल किए जा सकते हैं। इन खातों के जरिए रकम आगे भेजने पर वास्तविक संचालक की पहचान करना कठिन हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका

साइबर ठगी में अलग-अलग देशों में बैठे लोग अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कोई लोगों को ठगता है, कोई बैंक खातों का इंतजाम करता है और कोई रकम को आगे पहुंचाता है। ऐसे नेटवर्क में विदेशी खाते पैसे को देश से बाहर ले जाने की एक कड़ी बन सकते हैं।

जांच और रकम की रिकवरी मुश्किल करना

भारत में पुलिस संदिग्ध बैंक खातों पर होल्ड लगवाने और रकम वापस कराने के लिए बैंकों के साथ समन्वय करती है। लेकिन रकम दूसरे देश में पहुंचने पर संबंधित विदेशी बैंक, वहां के कानून और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। इससे जांच और पैसे की रिकवरी जटिल हो सकती है।

रकम को कई खातों में बांटना

ठगी की रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में कई खातों में भेजना या अलग-अलग लेनदेन के जरिए आगे बढ़ाना भी पैसे के वास्तविक प्रवाह को छिपाने का तरीका हो सकता है। जांच एजेंसियां इसी कारण मनी ट्रेल का विश्लेषण करती हैं।

लाल बत्ती पर NO स्टॉप ! चालान कटने से नहीं सुधर रहा ट्रैफिक, भोपाल के चौराहों पर नियमों की धज्जियां

ये भी पढ़ें
लाल बत्ती (Photo Source- magnific), ट्रैफिक (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 09:40 am

Published on:

15 Oct 2026 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दुबई-कंबोडिया, श्रीलंका में बैठे साइबर ठगी के मास्टरमाइंड ! एमपी में अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IT कंपनी में आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी ! मैनिट, ट्रिपलआइटी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं आई ‘माइक्रोसॉफ्ट’

कैंपस प्लेसमेंट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

लाल बत्ती पर NO स्टॉप ! चालान कटने से नहीं सुधर रहा ट्रैफिक, भोपाल के चौराहों पर नियमों की धज्जियां

लाल बत्ती (Photo Source- magnific), ट्रैफिक (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में 128 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी शुरु, PHQ ने मांगा सेवा रिकॉर्ड

पुलिसकर्मियों का प्रमोशन (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी के गांवों से टैक्स वसूली के लिए बन सकता है नया आयोग, हर घर को देने होंगे 1200 रुपए

village tax collection 1200 grant rules new regulatory commission
भोपाल

एमपी में ‘8 हजार’ से ज्यादा अवैध कॉलोनी, घर बनाया तो खैर नहीं, होगी 10 साल की सजा, 5 करोड़ जुर्माना

अवैध कॉलोनी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.