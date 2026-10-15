Rajgarh Crime: इंदौर का व्यापारी बनकर आया, मोबाइल का थोक ऑर्डर दिया, फिर 5.89 लाख एडवांस लेकर गायब हुआ ठग

फरियादी रुपए देने के बाद जब काफी समय तक मोबाइल फोन नहीं पहुंचे, तो फरियादी ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने कॉल उठाना बंद कर दिया। आरोपी ने मोबाइल से संबंधित जानकारी और संपर्क विवरण भी डिलीट कर दिए। इसके बाद आरोपी ने खाते से राशि भी निकाल ली। पीडि़त का कहना है कि घटना के बाद तुरंत हमने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला।