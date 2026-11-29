इसी तरह पिछले वर्ष गंगाजलिया क्षेत्र की पहाड़ियों में भी एक तेंदुआ बीमार हालत में मिला था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद से उसे चिड़ीखो लेकर पहुंची थी। बाद में उसकी हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया था। लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बीच अब सूरजपोल किले के पीछे तेंदुआ दिखाई देने से एक बार फिर नगरवासियों में भय का माहौल है। खासकर पहाड़ी से लगे रहवासी इलाकों में रहने वाले लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि आबादी के इतने नजदीक तेंदुए की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग को क्षेत्र में निगरानी बढ़ानी चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।