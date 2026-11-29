narsinghgarh leopard sighting behind surajpol fort creates panic, पहाड़ी पर बैठा तेंदुआ (Source-Patrika)
Narsinghgarh Leopard Sighting: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर में रविवार शाम उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब सूरजपोल किले के पीछे स्थित पहाड़ी पर तेंदुआ दिखाई दिया। आबादी क्षेत्र के नजदीक तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोगों में हलचल मच गई। तेंदुए को देखने के लिए पहाड़ी के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, रिहायशी इलाके के इतने करीब वन्यजीव की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
नगर की पहाड़ियों पर तेंदुए का दिखाई देना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आसपास के क्षेत्रों में तेंदुओं की सक्रियता सामने आती रही है। पिछले साल कोटरा क्षेत्र की पहाड़ियों में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई थी। इस दौरान गांव के नजदीक एक गाय को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। घटना के बाद ग्रामीणों में इतना भय व्याप्त हो गया था कि किसानों ने रात के समय खेतों की रखवाली और सिंचाई तक बंद कर दी थी।
इसी तरह पिछले वर्ष गंगाजलिया क्षेत्र की पहाड़ियों में भी एक तेंदुआ बीमार हालत में मिला था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद से उसे चिड़ीखो लेकर पहुंची थी। बाद में उसकी हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया था। लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बीच अब सूरजपोल किले के पीछे तेंदुआ दिखाई देने से एक बार फिर नगरवासियों में भय का माहौल है। खासकर पहाड़ी से लगे रहवासी इलाकों में रहने वाले लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि आबादी के इतने नजदीक तेंदुए की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग को क्षेत्र में निगरानी बढ़ानी चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।