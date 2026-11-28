Rajgarh Stolen Loading Vehicle: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के ढकोरा रोड से चोरी हुआ लोडिंग वाहन तीन थाना क्षेत्रों की पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वाहन चोर गिरोह ने लोडिंग ऑटो चोरी करने के बाद इसी वाहन से जामनेर में अनाज व्यापारी के गोदाम को निशाना बनाया और गोदाम की शटर काटकर चार बोरी सरसों और एक बोरी सोयाबीन चोरी की और बाद में दूसरे वाहन में अनाज लादकर फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल किया गया चोरी का लोडिंग वाहन कई दिनों बाद राघौगढ़ के नजदीक स्टेट हाईवे पर लावारिस हालत में मिला। राघौगढ़ पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। जामनेर पुलिस के अनुसार उक्त वाहन से चोरी की वारदात को अंजाम देने में उपयोग हुआ है। लेकिन वाहन चोरी और गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का अब तक पता नहीं चल सका है।