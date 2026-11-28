पार्वती सुठालिया बांध परियोजना का काम रुकवाने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि सुठालिया में हुई भूख हड़ताल के बाद भी शासन-प्रशासन मांगें मानने को तैयार नहीं है। अब भी मुआवजा राशि नहीं मिल रही है। ऐसे में भूख हड़ताल के चलते कुछ समय से बंद पड़ा निर्माण कार्य शनिवार को जैसे ही दोबारा शुरू हुआ, डूब प्रभावित किसानों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। रघुनाथपुरा में मशीनें उतारकर सफाई का काम शुरू ही किया गया था कि ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। किसानों के तेवर देख अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। आखिरकार निर्माण कार्य फिर बंद करना पड़ा।