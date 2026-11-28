शहर के तुकोगंज थाना इलाके के वाईएन रोड पर रहने वाले बिजनेसमैन राजेश जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर्स हैं। शुक्रवार दोपहर को जब उनकी पत्नी ने घर में रखी तिजोरी को खोला तो उसमें से कई कीमती सोने और हीरे के जेवरात गायब थे। जबकि छोटे जेवरात तिजोरी में रखे हुए थे। जब पत्नी ने अच्छे से देखा तो पाया कि सोने के 10 और हीरे का एक जेवरात गायब हैं जिनकी कीमत करीब 1.57 करोड़ रुपये है। वीआई इलाके में बने बंगले में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।