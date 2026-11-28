रहवासी राकेश ठाकुर ने बताया कि हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों के आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग भी बढ़ गया है। रहवासियों का आरोप है कि कई वाहन चालक कॉलोनी की गलियों में तेज गति से वाहन चलाते हैं। इतना ही नहीं, देर रात तक तेज हॉर्न बजाने से घरों में रहने वाले लोगों की नींद प्रभावित होती है। कॉलोनी की सडक़ें मुख्य मार्ग नहीं, बल्कि आवासीय गलियां हैं, जहां बच्चों और बुजुर्गों का आना-जाना लगा रहता है। इसके बावजूद वाहन चालक गति पर नियंत्रण नहीं रखते। इससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। रहवासियों का कहना है कि बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेजने में भी डर लगता है। वाहन चालकों की लापरवाही के कारण गलियां बच्चों के खेलने लायक नहीं रह गई हैं।