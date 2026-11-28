रहवासी दिनेश पालीवाल ने बताया कि सडक़ की बदहाली के साथ ही कृषि महाविद्यालय की दीवार के किनारे रखे ड्रेनेज पाइप भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। इन पाइपों के आसपास लोग कचरा फेंक रहे हैं। धीरे-धीरे यहां कचरे का जमाव होने लगा है। सफाई नहीं होने से गंदगी बढ़ रही है और मच्छर पनपने लगे हैं। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों को जहां एक ओर गड्ढे से बचकर निकलना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर सडक़ किनारे फैली गंदगी भी परेशानी बढ़ा रही है। ड्रेनेज पाइपों के आसपास जमा कचरा केवल सफाई व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता, बल्कि मच्छरों के पनपने से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रहा है। नियमित सफाई और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से यह स्थान धीरे-धीरे कचरा फेंकने का अघोषित ठिकाना बनता जा रहा है।