इंदौर. शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित व्यासफला वार्ड 62 में जिम्मेदारों की लापरवाही रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर कचरे के ढेर लगे हैं। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र के प्राचीन शनि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर बिजली की डीपी के पास लंबे समय से कचरा जमा हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि कचरे के ढेर के बीच एक मृत कुत्ते का शव भी पड़ा हुआ है। इससे आसपास के क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल रही है। बदबू के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों और आसपास रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे के कारण मच्छर भी पनप रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मंदिर जैसे धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर इस तरह की गंदगी और मृत पशु का शव पड़ा होना सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। धार्मिक स्थल के मार्ग पर नियमित सफाई होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है।