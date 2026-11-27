Indore news: सात साल की उम्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से इंदौर (मध्य प्रदेश) के विक्रम अग्निहोत्री ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। इसके बाद जिंदगी का हर काम उनके लिए चुनौती बन गया, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमी को जिंदगी की सीमा नहीं बनने दिया। पैरों को कलम बनाया, पढ़ाई जारी रखी और अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की। इतना ही नहीं एक और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका फायदा आज दूसरे दिव्यांगों को मिल रहा है। खुद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए संघर्ष करने वाले विक्रम अब तक देश के अलग- अलग राज्यों के 18 दिव्यांगों को लाइसेंस हासिल करने में मदद कर चुके हैं। उनके लिए यह सिर्फ वाहन चलाने की सुविधा नहीं, बल्कि किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जिंदगी जीने का रास्ता है।