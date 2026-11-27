इंदौर। शहर में हो रही शादियों में अब टेक्नोलॉजी ने शादी परंपराओं में भी इंट्री कर ली है। शादी में ली गई तस्वीरों के एलबम अब नई तकनीक के साथ विवाह के हर पल की कहानी बता रहे है। शादी की तस्वीरों वाला एलबम खोलते ही चेहरे पर मुस्कान आना पुरानी बात नहीं हुई है, लेकिन अब इस मुस्कान के साथ शादी के संगीत, अपनों की आवाज, डांस, हंसी और वीडियो में कैद भावनाएं भी लौटने लगी हैं। वेडिंग एलबम की दुनिया में ऐसा नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। इसमें पारंपरिक हार्डकॉपी एलबम के पन्नों के साथ एक फुल एचडी स्क्रीन भी लगाई जाती है। इसमें कपल अपनी शादी की फिल्म, प्री-वेडिंग शूट, चुनिंदा वीडियो और खास मोमेंट्स देख सकता है। यानी एलबम अब सिर्फ तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि शादी की पूरी कहानी को सहेजने वाला मेमोरी बॉक्स बन रहा है।