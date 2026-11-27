Indore Krishnabagh Colony : इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में 42 मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरे मामले में अब इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस जमीन पर कृष्णबाग सहित आसपास की कॉलोनियां विकसित हुईं, वहां वर्ष 1993 में आइडीए ने स्कीम नंबर 132 लागू की थी। बावजूद न तो विकास कार्य हुए और न ही जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनियों की प्रभावी निगरानी की गई। नतीजा यह रहा कि इलाके में प्लॉट बिकते रहे और सैकड़ों मकान बनते गए। रहवासियों का सवाल है कि जब जमीन पर आइडीए की स्कीम लागू थी तो कॉलोनियां कैसे बसती गईं और प्लॉट की बिक्री कैसे होती रही? इस दौरान आइडीए के सीईओ और अध्यक्षों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रभावितों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।