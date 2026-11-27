Indore Krishnabagh Colony : इंदौर के कृष्णबाग में 42 मकानों पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अदालती आदेश का पालन तो कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई ने नगर निगम की 23 साल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान इंदौर में 16 नगर निगम आयुक्त पदस्थ रहे। भवन निर्माण, राजस्व और जोन स्तर पर करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी भी जिम्मेदारी संभालते रहे। इसके बावजूद कृष्णबाग में बिना बिल्डिंग परमिशन मकान बनते रहे, विवादित जमीन पर प्लॉट बिकते रहे और कॉलोनी आबाद होती रही। हैरानी यह कि नगर निगम ने इन मकानों के संपत्ति कर खाते खोले और कई संपत्तियों से वर्षों तक टैक्स भी वसूला।