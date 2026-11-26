इधर, स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ अर्थ जैन का कहना है कि शहर में ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के सुचारू संचालन, प्रबंधन और विस्तार के लिए इंदौर नगर निगम में अलग से नवकरणीय ऊर्जा विभाग स्थापित करने की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है। इंदौर में ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने एवं सौर ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। इसके लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन करने का प्रस्ताव परिषद कार्यालय में भिजवाया है। यह प्रस्ताव दो-तीन दिन में होने वाली एमआइसी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एमआइसी की मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।