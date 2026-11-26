बता दें कि, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। यह विस्तार नए साल 2027 में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, पुराने मंत्रियों की विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले छुट्टी हो सकती है, इनकी जगह 4 नए चेहरे लेंगे। ये नए चेहरे यूपी से सटे मप्र के 14 जिलों की 35 विधानसभाओं में से हो सकते हैं। इनमें दतिया, रीवा, सतना, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, पन्ना, सीधी व सिंगरौली जिला शामिल है।